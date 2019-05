Homem encontrado morto perto do porto de pesca de Quarteira

Um homem com cerca de 80 anos foi esta terça-feira encontrado morto perto do porto de pesca de Quarteira, Faro, disseram à Lusa fontes da Autoridade Marítima Nacional (AMN) e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro."O alerta foi recebido pelo piquete da Polícia Marítima de Faro, através de um cidadão que detetou o corpo, tendo sido de imediato enviados para o local elementos da Polícia Marítima de Faro, do INEM e da GNR. Foi também chamado ao local o delegado de saúde, que confirmou o óbito", afirmou fonte da AMN.Segundo a mesma fonte as causas de morte são desconhecidas, tendo o Ministério Público determinado a remoção do corpo do local.Fonte do CDOS de Faro confirmou que a vítima mortal foi encontrada na água já cadáver na zona da Docapesca.O Comando Local da Polícia Marítima de Faro tomou conta da ocorrência.