Homem encontrado sem vida junto à costa em Câmara de Lobos na Madeira

O corpo de um homem apareceu este sábado junto à orla marítima na zona da Fajã do Rancho, no concelho de Câmara de Lobos e foi resgatado por elementos dos Bombeiros Voluntários da localidade, disse fonte da corporação.

De acordo com a mesma fonte, o alerta chegou ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, através da esquadra da Polícia de Segurança Pública, cerca das 08h35, relacionada "com um indivíduo que estava prostrado junto ao calhau com barbatanas calçadas e vestindo uns calções".

Para o local deslocou-se uma ambulância, tendo os elementos constatado "que já estava cadáver", informou, adiantando que foi necessário enviar mais uma "equipa de apoio, porque o percurso assim o requeria e contactar a Polícia Marítima, porque era uma situação na orla costeira".

"Foram acionados mais seis bombeiros que transportaram o corpo desde o local do sinistro, efetuaram o percurso apeado pelo calhau e vereda até ao patamar da zona do teleférico", mencionou a fonte.