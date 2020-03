Homem engole 34 bolotas de cocaína para não as entregar à polícia

A PSP de Lisboa anunciou ontem a detenção de um homem, de 49 anos, na zona do Intendente, que engoliu 34 bolotas de cocaína ao ver os agentes, vindo a agredi-los.Os factos remontam a sexta-feira, pelas 15h15. O suspeito foi detetado pela PSP quando caminhava sozinho. Resistiu à detenção e agrediu mesmo os polícias.Acabou por ser manietado e transportado ao Hospital de São José, onde acabou por expelir as 34 bolotas de cocaína, que perfazem 66 doses. Presente a tribunal, ficou com apresentações semanais.