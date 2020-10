Homem enterra arma após atingir grávida a tiro em Tomar

A detenção de Aires Ferreira, 69 anos, vizinho da vítima, foi feita esta quarta-feira pela Polícia Judiciária de Leira, após ter sido encontrada a arma.



O autor do disparo que feriu com gravidade uma mulher, de 37 anos, grávida de seis meses, tinha a arma do crime enterrada no quintal em Charneca da Peralva, Tomar.A detenção de Aires Ferreira, 69 anos, vizinho da vítima, foi feita esta quarta-feira pela Polícia Judiciária de Leira, após ter sido encontrada a arma.

O homem - que esteve emigrado no Luxemburgo, onde já esteve preso após esfaquear uma companheira - está indiciado por homicídio qualificado na forma tentada.



A vítima foi atingida no tórax à porta do suspeito, após conflitos entre o idoso e o seu filho, de 14 anos. Emília Silva, moradora, conta que o suspeito agrediu o menor e a mãe foi baleada quando foi a casa do vizinho pedir satisfações.



A PJ apreendeu ainda outra arma de calibre ilegal.