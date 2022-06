O momento ficou registado pelas câmaras de videovigilância.A GNR conseguiu deter o assaltante, que está agora em prisão preventiva.

Um restaurante em Loulé foi alvo de uma tentativa de assalto. Um homem entrou no estabelecimento, calmamente, armado com uma faca e dirigiu-se à caixa registadora. Nesse momento a proprietária do estabelecimento interveio e conseguiu impedir que o homem levasse o dinheiro.