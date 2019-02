Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem entra em hospital de Peniche e dá três facadas em cirurgião

Médico foi atingido nas costas quando atendia uma utente.

Por Francisco Gomes | 01:30

Um cirurgião do Centro Hospitalar do Oeste foi esta segunda-feira à tarde atingido com três golpes de faca na zona das nádegas quando estava a efetuar uma pequena cirurgia a uma utente, na área da consulta externa do hospital de Peniche.



Segundo fonte hospitalar, o agressor conseguiu entrar na divisão onde se encontrava o médico António Duarte, de 60 anos, e atacou-o de costas, por motivos que se desconhecem.



"Só parou de esfaqueá-lo depois do médico se virar para a sua frente e tentar acalmá-lo. O clínico acabou ainda por levar um murro", relatou a mesma fonte.



O ataque deixou horrorizada uma enfermeira que acompanhava a utente que tinha terminado de ser operada.



O homem disse que se ia entregar na esquadra da PSP de Peniche, mas foi ainda detido nas instalações hospitalares. Foi-lhe apreendida a arma do crime.



Trata-se de um doente com cerca de 60 anos, com patologia psiquiátrica, que recorre com frequência ao hospital de Peniche.



O médico foi transportado para a urgência de Caldas da Rainha, onde se encontra internado, mas está "estável e não está em risco de vida", revelou fonte hospitalar.