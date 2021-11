Aceitou um pedido de amizade no Facebook de uma oficial do exército norte-americano, destacada em serviço no Iémen. Acreditou que a militar era dona de uma fortuna de milhões que ganhou nas várias missões no estrangeiro, mas as notas de dólar que exibiu estavam “escurecidas” e convenceu-o de que seriam recuperáveis graças a um líquido “milagroso”.