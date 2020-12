Jaime Moreira, de 46 anos, o homem que concebeu com a amante, Daniella Neto, de 41, quatro bebés já com o intuito de serem vendidos após o nascimento, entregou-se esta sexta-feira voluntariamente na cadeia para cumprir os cinco anos e oito meses de prisão a que fora condenado por quatro crimes de tráfico de pessoas.O arguido recorreu para a Relação do Porto, mas a pena foi confirmada na íntegra.