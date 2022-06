O sobrinho de Eurípedes Monteiro Enes, que estava em fuga após ter morto à facada o tio, um comerciante português de 65 anos em Canaã dos Carajás, no estado brasileiro do Pará, entregou-se na esquadra de polícia local na companhia do pai.



A admissão do crime surgiu na segunda-feira, cerca de 24 horas após Vítor Almeida, de apenas 19 anos, ter invadido a casa do familiar com a clara intenção de o matar.









