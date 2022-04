O Tribunal de Santarém começou a julgar um operário fabril acusado de ter enviado fotografias e vídeos de pornografia com crianças à própria namorada, através das redes sociais Facebook e Messenger. O arguido, de 42 anos e residente em Tomar, responde por um crime de pornografia de menores e seis crimes de importunação sexual na pessoa da mulher com quem manteve uma relação amorosa, de 30 anos e que vive no concelho de Arganil.









Ver comentários