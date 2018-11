Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esconde cocaína em azeite

Suspeito foi preso pela Polícia Judiciária no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Por Miguel Curado | 09:08

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Judiciária no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, momentos depois de ter saído de um voo vindo do Rio Janeiro, Brasil, com a bagagem cheia de garrafas contendo cocaína diluída em azeite.



A detenção ocorreu na passada sexta-feira. O suspeito, de nacionalidade guineense, já estava referenciado pelos investigadores da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.



Mal desembarcou, foi logo abordado pelos inspetores e conduzido para um local onde viu a bagagem ser-lhe revistada.



A PJ encontrou 24 garrafas de azeite guardadas no meio da roupa. O teste para detetar a presença de cocaína acusou positivo ao líquido guardado nas garrafas.



No entanto, a PJ optou por realizar um segundo exame ao líquido, desta feita no Laboratório de Polícia Científica. Os técnicos encontraram um total de 3,3 quilos de cocaína diluídos em pelo menos 11 das 24 garrafas apreendidas.



Presente a tribunal, o guineense ficou em prisão preventiva. A investigação prossegue.