Um homem de 42 anos, natural de Bragança, foi detido em flagrante nos arredores da cidade, na noite de segunda-feira, enquanto transportava droga no interior do corpo.





Segundo oapurou, o homem terá introduzido por via retal elevadas quantias de produto estupefaciente, ‘protegidas’ por um preservativo.fonte da PSP. Foi já no hospital que o detido defecou uma bola compacta que continha droga envolta no preservativo.No total, foram apreendidas 92 doses de heroína e 117 doses de cocaína.