Homem esconde-se com refeição na casa de banho de restaurante para fugir à PSP

A PSP multou o cliente de um restaurante em Espinho que se escondeu na casa de banho do estabelecimento para fugir às autoridades que fiscalizavam o restaurante que aparentemente estaria encerrado.

O homem foi encontrado pelos agentes da PSP com talheres e o prato da fechado na casa de banho.

O dono do restaurante foi multado por servir refeições no estabelecimento indevidamente e o cliente por incumprimento do dever de recolhimento obrigatório.



Recorde-se que o Estado de Emergência obriga ao encerramento de restaurantes e o dever de recolhimento domiciliário.