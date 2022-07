Um pescador encontrou, este domingo às 08h00, na praia da Arda, em Afife, Viana do Castelo, o corpo do homem que estava desaparecido desde o início da noite de sábado.A vítima tinha ferimentos na cabeça e tudo indica que caiu à água depois de ter escorregado numa das rochas onde estava a pescar.

O alerta para o desaparecimento tinha sido dado por um filho do pescador, depois do homem não regressar a casa após mais um dia de pesca.No local estiveram elementos da Polícia Marítima, os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e uma equipa de psicólogos para prestar apoio à família da vítima.