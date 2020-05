Homem esfaqueado 10 vezes na zona do tronco em Setúbal

Um homem, com cerca de 40 anos, foi esfaqueado por volta de 10 vezes na zona do tronco, no bairro da Fonte Nova, Setúbal. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira e, à chegada da PSP, a vítima estava embriagada e terá dito que os golpes tinham sido autoinfligidos.



O CM sabe, no entanto, que alguns vizinhos viram três homens a fugir do local, após o esfaqueamento, pelo que a versão apresentada pelo homem não convenceu as autoridades. O ferido foi levado para o Hospital de S. Bernardo, em Setúbal, onde continua internado. A investigação continua a cargo da PJ de Setúbal.

