Homem esfaqueado 22 dias após ser agredido com martelo e paus

Um homem, com cerca de 50 anos, foi esfaqueado com gravidade na tarde desta quarta-feira no Bairro Nossa Senhora da Conceição, em Guimarães.



Foi atacado por várias pessoas, que fugiram depois numa carrinha. Trata-se do mesmo homem que no dia 13 de setembro foi atacado no mesmo local com paus e à martelada. Esta primeira agressão ocorreu num quiosque após uma discussão na fila para realizar uma aposta no Placard.

O ataque ocorreu pouco depois das 16h20, tendo a vítima sido esfaqueada em várias zonas do corpo. Foi assistido no local pelos bombeiros de Guimarães e levado para o hospital da cidade. A PSP foi acionada para o local.