Um homem de 37 anos foi este sábado esfaqueado no tórax, junto à rua da República, em Mirandela, na sequência de um desentendimento com outro homem, com cerca de 40 anos.A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e por uma equipa do INEM, e depois transportada para o hospital de Vila Real, em estado considerado grave.O agressor, de S. Salvador, Mirandela, fugiu, mas ter-se-á entregado horas depois na PSP. Já foi ouvido pela PJ.