Um homem foi esfaqueado, ao final desta noite de quinta-feira, em Aveiro. A vítima conduziu o próprio carro até ao serviço de urgências do hospital de Aveiro. O homem não explicou as circunstâncias em que foi esfaqueado.Os serviços do hospital acabaram por dar o alerta para as autoridades. A PSP de Aveiro está no local para averiguar as causas dos ferimentos.A equipa do Departamento de Investigação da PSP isolou o carro da vítima a fim de realizar perícias.