Um homem, de 43 anos, foi esfaqueado e deixado a morrer numa berma da EN2, na zona de Rio de Moinhos, Aljustrel, esta segunda-feira de manhã.O agressor fugiu do local, mas foi intercetado pela GNR pouco depois e entregue sob detenção à Polícia Judiciária, que tenta agora apurar os motivos do crime.A vítima foi atingida com vários golpes e levada para o Hospital de Beja em estado considerado muito grave.