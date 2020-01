Homem esfaqueado em discussão de trânsito no Porto

Centro Hospitalar de São João, no Porto.

Um homem foi esfaqueado este domingo por volta das 20h00 numa discussão de trânsito perto de Paranhos, no Porto.A vítima de 33 anos ficou com ferimentos graves, após ter sido atingida no tórax e no braço. Foi transportada para oO agressor fugiu do local mas horas mais tarde entregou-se na esquadra da polícia.Em atualização