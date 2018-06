Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado em festa em Torres Vedras

Vítima ficou com um pulmão perfurado.

Por J.T. | 09:06

Um homem, de 43 anos, deu entrada em estado grave no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após ter sido esfaqueado no decorrer de uma festa em Orjariça, a sul de Torres Vedras. A vítima ficou com um pulmão perfurado.



A GNR foi chamada ao local, mas já não conseguiu intercetar o autor do crime, nem mesmo a arma – uma faca – usada no ataque.



A tentativa de homicídio teve lugar na noite de quinta-feira nas instalações de uma associação, arrendada por um grupo para a realização de uma festa.



A investigação foi, entretanto, entregue à Polícia Judiciária.