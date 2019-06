Homem esfaqueado em frente à mulher grávida

Ricardo Silva, de 28 anos, estava esta sexta-feira com a mulher grávida de cinco meses quando, na sequência de desacatos com um vizinho, foi atingido com vários golpes de navalha na Póvoa de São Martinho, em Coimbra.Foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra e, segundo a informação que deram à família, encontra-se estável. A mulher, de 19 anos, assistiu a tudo e ficou em choque. A agressão ocorreu ao final da tarde.Agressor, de 61 anos, e vítima, que moram em quartos alugados no mesmo apartamento, discutiram e acabaram por se envolver numa agressão na rua."Entretanto o homem sacou de uma navalha e desferiu-lhe golpes no pescoço, na cara, no peito e nas costas", conta Lídia Sofia, amiga e colega de casa da vítima.O suspeito fugiu após o ataque, mas foi entretanto detido. Segundo Lídia Sofia, o homem "só arranja confusão quando bebe, insultando-nos, mas nunca chegou a este ponto".Ontem, Ricardo Silva reagiu às "provocações" e foi esfaqueado, tendo sofrido vários ferimentos.A PSP esteve no local mas o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária do Centro.