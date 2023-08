Um homem ficou ferido, esta noite de terça-feira, ao ser agredido com uma uma arma branca, na rua da Prata, em Fanzeres, Gondomar.O alerta foi dado cerca das 22h30.Para o local foram os bombeiros de Gondomar com uma ambulância, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Gondomar e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Santo António.A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António, com ferimentos leves.As causas da agressão não conhecidas. A GNR esteve no local e investiga.