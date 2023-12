Um homem, de 45 anos, foi na quinta-feira à noite esfaqueado na Rua Carlos José Barreiros, em Lisboa. O alerta às autoridades foi dado às 23h56 pelo colega de casa, que vive no terceiro andar do prédio com mais algumas pessoas.



A vítima foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, com ferimentos graves, mas consciente. O agressor está em fuga.





Por se tratar de uma tentativa de homicídio, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.