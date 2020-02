Homem esfaqueado no ombro em ajuste de contas

O jovem de 19 anos que foi esfaqueado num ombro, na madrugada de sábado, junto à discoteca HK, na Amora, Seixal, terá sido vítima de um ajuste de contas.



O agressor é, sabe o CM, um jovem com quem a vítima se terá desentendido há pouco tempo, também numa rixa ocorrida na noite.

Fonte policial disse ao CM que os dois jovens se reencontraram, no sábado, quando ambos se deslocaram à discoteca HK com amigos. O agressor reconheceu a vítima e desferiu-lhe logo duas facadas no ombro, fugindo em seguida. A PSP investiga o crime.