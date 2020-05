Homem esfaqueado no peito em batalha de claques

A guerra entre claques de Benfica e Sporting teve esta terça-feira à tarde um novo episódio violento. Um grupo com cerca de 20 elementos dos No Name Boys surpreendeu um jovem membro da Juve Leo no cruzamento da estrada da Alapraia com a rua João António Gaspar, no Estoril, naquilo que as autoridades acreditam ter sido uma verdadeira emboscada.



Segundo o CM apurou, os agressores surgiram de cabeça tapada com camisolas pretas e munidos com facas, martelos e paus. Sem hipótese de fuga, a vítima foi espancada até um agente da PSP fora de serviço passar no local e defender o jovem. O grupo voltou a entrar nos carros em que tinha chegado e fugiu a alta velocidade.





O polícia apercebeu-se dos ferimentos graves na vítima – para lá de hematomas e escoriações em todo o corpo tinha dois ferimentos de faca no peito – e acionou os meios de socorro.O jovem foi levado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde ficou internado. A PSP tenta agora identificar os agressores. Segundo fontes policiais alguns poderão ser os mesmos que há uma semana fizeram um ataque semelhante nas imediações de Alvalade.