Um homem de 35 anos foi esfaqueado no peito, aparentemente num ajuste de contas, e depois abandonado pelo agressor numa viela junto à avenida Luísa Todi, em Setúbal.Populares encontraram o homem, ensanguentado mas consciente, pelas 05h40 de sábado. Técnicos do INEM e agentes da PSP foram chamados para o assistir.O ferido reagiu com violência às tentativas de ajuda. Teve de ser amarrado à maca da ambulância para ser transportado ao Hospital de Setúbal.