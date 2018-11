Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado no pescoço pela companheira em Ermesinde

Vítima foi transportada pelo INEM para o Hospital de São João, no Porto.

22:14

Um homem de 33 anos foi esfaqueado no pescoço pela companheira, durante a noite deste domingo, na Rua de Chãos, em Ermesinde.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando da PSP do Porto, o esfaqueamento veio a seguir a um momento de violência entre o casal. A vítima foi socorrida pelo INEM e transportada para o Hospital de São João, no Porto.



Não há até ao momento a informação da dtenção da mulher, uma vez que se desconhece as causas do esfaqueamento - por legítima defesa ou agressão.



O alerta foi dado por volta das 20h00.