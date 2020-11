Um homem de 22 anos foi quinta-feira golpeado no pescoço pela namorada, grávida, na casa que ambos partilhavam há três meses, nas Paivas, Seixal. Pediu ajuda a um vizinho PSP, que o socorreu até à chegada dos meios do INEM.A vítima foi assistida no hospital e já teve alta. Abordou o polícia na rua, numa altura em que já tinha perdido algum sangue e estava a cambalear.