Um homem, de 67 anos, ficou ferido ao ser esfaqueado pela mulher, no tórax, no interior da casa onde vivem, na rua Conde da Aurora, em Braga. O alerta foi dado às 17h30.



No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Braga e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação. A vítima foi transportada para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados ligeiros.





A PSP esteve no local e investiga.