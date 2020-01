Homem esfaqueado numa perna em Bragança

Um homem de 30 anos foi esfaqueado, na madrugada de domingo, na rua Doutor Aleixo de Miranda, em Bragança. A vítima sofreu ferimentos numa perna. A PSP está a investigar, e para já não há indicação de que esteja identificado o agressor.O alerta foi dado aos bombeiros pelas 05h45. "No local a equipa de socorristas deparou-se com um jovem de 30 anos, que apresentava um corte na coxa esquerda. Estava colaborante e orientado. A PSP estava no local e tomou conta da ocorrência", descreveu aoJosé Fernandes, comandante dos Bombeiros de Bragança.Em duas semanas, este é o segundo caso de violência registado na cidade. Luís Giovani, um estudante cabo-verdiano, morreu 10 dias depois de ter sido brutalmente agredido.