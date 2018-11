Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado pela companheira no Porto

Vítima arrastou-se para esquadra da PSP e diz que facada foi acidental. Mulher foi internada compulsivamente.

16:00

Um homem foi esfaqueado na madrugada deste sábado pela companheira na casa onde ambos moram, no Porto. A vítima ficou com ferimentos graves no abdómen, mas ainda conseguiu arrastar-se para a esquadra da PSP do Bom Pastor, onde os agentes de serviço chamaram o INEM.



Ferido com gravidade, foi levado de urgência para o hospital de São João. O homem contou às autoridades que o esfaqueamento terá sido acidental, tese também mantida pela mulher ao ser abordada pelas autoridades. Ainda assim, a mulher foi internada compulsivamente numa unidade de saúde mental.