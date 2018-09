Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado pela mulher apanhado com 30 armas em casa

Ambos os elementos do casal foram identificado pela GNR na Vidigueira, Beja.

17:26

Uma mulher, com cerca de 40 anos, esfaqueou o marido, um homem na casa dos 50 anos, durante a tarde desta sexta-feira, na Vidigueira, em Beja.



A vítima terá alertado as autoridades e saiu do local, pelo que, quando a GNR chegou ao local, apenas encontrou a agressora em casa.



Quando as autoridades entraram em casa, depararam-se com mais de 30 armas (algumas delas de fogo) e mais de 800 munições que o homem teria em sua posse.



O homem foi depois interceptado pela GNR. Os ferimentos que sofreu não seriam graves. Ambos os elementos do casal foram identificados pela GNR, a mulher pelo esfaqueamento do marido e o homem pela posse de armas.



A investigação está a decorrer.