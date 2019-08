Homem esfaqueado pelo cunhado durante discussão em Vila Franca de Xira

O desentendimento entre cunhados, que se cruzaram numa rua da Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, acabou com um deles esfaqueado. O agressor, de 26 anos, foi detido pouco depois, ainda com a faca na mão. Um juiz colocou-o em preventiva após ouvi-lo em primeiro interrogatório judicial.



A tentativa de homicídio teve lugar ao final da tarde de quinta-feira. A PSP foi de imediato alertada e intercetou o suspeito, que não ofereceu qualquer resistência e assumiu o crime. A vítima, com uma perfuração no abdómen, foi assistida e transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira.

Ver comentários