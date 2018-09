Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado por agredir com ferro

Dois homens ficaram feridos na sequência de discussão violenta junto a mercado em Quarteira.

Por Rafael Duarte | 01:30

Dois homens ficaram esta sexta-feira feridos na sequência de um desentendimento violento junto ao mercado, em Quarteira. Um deles foi agredido com um ferro e o outro esfaqueado no pescoço.



O incidente violento ocorreu ontem à tarde. Um homem, de nacionalidade portuguesa, foi abordado por um outro indivíduo, de nacionalidade angolana.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto dos populares que estavam no local, os dois começaram a discutir e, no meio da briga, um atacou o outro com um ferro, que costuma ser utilizado para segurar as caixas que transportam o peixe.



Depois do ataque, o agressor fugiu para dentro de um centro comercial, que se localiza em frente ao mercado da fruta. Já no interior do edifício, foi esfaqueado com uma faca de grandes dimensões pelo indivíduo que tinha agredido momentos antes.



Sofreu ferimentos graves entre o ombro direito e o pescoço e perdeu muito sangue.



Os populares que assistiram às agressões deram o alerta e pediram socorro. A vítima foi assistida pelo INEM e transportada para o hospital de Faro com ferimentos graves.



A GNR de Quarteira foi chamada ao local e está a investigar as razões que levaram à discussão violenta.



PORMENORES

Testemunhas em choque

A zona onde ocorreram os confrontos fica junto à avenida marginal. Algumas testemunhas ficaram chocadas com a violência das agressões.



Zona de encontros

Segundo os moradores, o homem que foi esfaqueado costuma estar muitas vezes em frente ao mercado, uma zona onde se encontram muitas pessoas.



Pedido de socorro

Depois de ser esfaqueado no interior do centro comercial, o homem perdeu muito sangue e pediu socorro a quem estava no exterior do espaço.