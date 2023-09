Homem esfaqueado por colega de trabalho em Viana do Castelo

Um homem, de 50 anos, foi esfaqueado, esta tarde, no Campo da Agonia, em Viana do Castelo. O alerta foi dado às 12h49 e os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo foram mobilizados para o local.

Ao que o CM apurou, o agressor e a vítima são trabalhadores dos Estaleiros de Viana do Castelo. Já teriam desentendimentos antigos.

A vítima foi transportada para o hospital de Viana do Castelo com ferimentos considerados ligeiros. Já o agressor colocou-se em fuga.

A PSP está a efetuar diligências no local. A arma branca foi já recuperada pelas autoridades.