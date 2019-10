Homem esfaqueado por jovem de 15 anos

Um homem de 43 anos foi esfaqueado por um jovem de 15 anos na madrugada deste sábado, na cidade de Olhão, durante um roubo na rua. O agressor, ao que o CM apurou, estava acompanhado por mais dois indivíduos e estava a ser procurado na sequência de um mandado de internamento compulsivo. Acabou por ser detido, durante a madrugada, e confessou o crime. Os outros dois indivíduos conseguiram fugir e continuam a monte.

O crime aconteceu à 01h45, numa zona de lazer na rua Miguel Torga. O grupo roubou um telemóvel à vítima, que foi esfaqueada nas costas. Após a agressão, o homem conseguiu andar alguns metros, a esvair-se em sangue, e pedir ajuda.





Abordou um homem para lhe pedir um cigarro e contou-lhe que tinha sido esfaqueado. Este telefonou de imediato ao 112, que acionou uma ambulância e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.A vítima perdeu muito sangue e depois de ser estabilizada no local foi transportada, em estado grave, para o hospital de Faro, onde chegou com prognóstico reservado.Antes de ser hospitalizado, o homem ainda conseguiu descrever à PSP as características do jovem e foi de imediato montada uma operação de caça ao homem. O suspeito de 15 anos foi detido horas depois e, ao que oapurou, confessou o crime.O caso está a ser investigado pela PSP de Olhão, que está a realizar diligências para identificar e deter os outros dois indivíduos envolvidos no ataque.