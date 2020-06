Homem esfaqueado por namorado da filha em Nelas

Um homem de 46 anos ficou ferido com gravidade ao ser esfaqueado por um jovem, supostamente namorado da filha, durante uma discussão na rua, em Nelas.O caso aconteceu às 18h00 de sábado. A vítima foi encontrada numa rua de Nelas, ensanguentada, e com sinais de ter sido esfaqueada no pescoço. Bombeiros e autoridades policiais foram chamados e a vítima terá confidenciado que o autor do esfaqueamento seria "o namorado da filha", com quem se terá desentendido e que identificou, apurou oA GNR tomou conta da ocorrência, mas depois passou a investigação para a Polícia Judiciária do Centro. O homem foi transportado para o Hospital de Viseu, onde foi assistido aos ferimentos.