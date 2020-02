O gerente de um restaurante na zona do Bairro Novo, na Figueira da Foz, esfaqueou esta terça-feira de madrugada um homem três vezes – no tronco e numa perna.A vítima conseguiu reagir e envolveu-se numa luta com o agressor. Os dois acabaram no hospital.De acordo com testemunhas, o gerente estaria alcoolizado e durante meia hora exibiu uma faca, na rua, numa zona de bares e que estava repleta de pessoas. A vítima foi atingida quando tentou desarmar o agressor.