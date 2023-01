Homem esfaqueia a mulher em Cantanhede

Um homem, de 43 anos, esfaqueou a mulher, de 34, diversas vezes e entregou-se a seguir à GNR em Cantanhede, Coimbra. O alerta foi dado cerca das 15h00 deste domingo.Ao que oapurou, o crime aconteceu no apartamento do casal. A filha, jovem de 14 anos, terá assistido ao momento em que o pai desferiu vários golpes na mãe e precisou de ser assistida pelo choque.Alguns vizinhos revelam que episódios de violência doméstica eram algo recorrente nesta família.A vítima foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra em estado grave e encontra-se, de momento, internada.A GNR prossegue agora com a investigação para perceber as motivações do crime.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cantanhede.