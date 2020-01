Homem esfaqueado em Amarante

Um homem com 58 anos esfaqueou outro homem depois de efetuar disparos para o ar, em tom de aviso, este sábado, na Rua do Arrabalde, em São Simão de Gouveia, Amarante.O agressor, que disparou dois tiros de caçadeira para o ar, estava ainda munido de uma faca. Aproximou-se de um homem de 64 anos na via pública e esfaqueou-o na zona do abdómen e debaixo do braço.Um calceteiro, que se encontrava junto da vítima, tentou acalmar o agressor e segurou-o até à chegada das autoridades.A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Amarante e pela equipa do INEM. Foi depois transportado para o hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros.O alerta foi dado pelas 10h20.A Polícia Judiciária esteve a efetuar perícias na casa do agressor.