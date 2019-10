Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Maria Albertina Lopes, 44 anos, foi esta sexta-feira morta com 20 facadas pelo marido por questões passionais, em Carrazeda de Ansiães.O suspeito, desconfiado, terá perseguido a mulher e encontrou-a num local ermo dentro de uma viatura com outro homem, num encontro extraconjugal - o alegado amante foi atingido com um golpe de catana. Maria Albertina é a 32ª vítima de violência doméstica este ano.< br />