Homem esfaqueia duas pessoas perto da Estação de São Bento, no Porto

Um homem foi detido por ter esfaqueado duas pessoas, na madrugada desta sexta-feira, na rua da Madeira, perto da Estação de São Bento, no Porto.Ao que oapurou, o crime aconteceu às 6h desta sexta-feira, depois de dois grupos rivais se terem confrontado. Um dos elementos do grupo mais numeroso puxou de um faca de grandes dimensões e atacou as duas vítimas, uma na perna e outra no abdómen.Os feridos foram transportados para o Hospital de Santo António e a vítima com ferimentos no abdómen teve mesmo de ser submetida a intervenção cirurgica.Durante as diligências, a PSP identificou outros quatro homens, suspeitos de pertencerem ao mesmo grupo do atacante.