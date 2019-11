Homem esfaqueia mulher durante discussão em Vila Nova de Gaia

Um homem de 45 anos foi detido pela GNR de Arcozelo, em Vila Nova de Gaia, por ter esfaqueado a mulher durante uma discussão. Ao arguido foram apreendidas várias armas, entre as quais uma catana e um machado, utilizadas para ameaçar a vítima de morte.Agressor foi detido em flagrante delito pouco tempo depois do episódio de violência doméstica contra a mulher, de 51 anos.

A vítima apresentava um corte na mão e ainda diversos hematomas resultantes da utilização da arma de corte.



A GNR foi chamada à habitação do casal na passada terça-feira. No local encontraram a vítima com um corte na mão esquerda e a sangrar. Já o agressor tinha fugido do local e foi capturado num local próximo da casa em que vive. Todas as armas de corte foram-lhe apreendidas.

Devido aos ferimentos, a vítima foi transportada para o hospital de Vila Nova de Gaia onde recebeu tratamento médico. Já o arguido que tem antecedentes criminais e já chegou a cumprir uma pena de prisão efetiva por outro tipo de crime. Foi presente a um juiz e fica a aguardar o julgamento em prisão preventiva.