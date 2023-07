Homem esfaqueia mulher durante o sono na Maia

Um homem, de 45 anos, esfaqueou a mulher, de 35 anos, na madrugada de terça-feira, em Gemunde, Maia.

O alerta chegou às autoridades pelas três da manhã. O agressor aproveitou que a vítima estava a dormir para a atacar. A mulher conseguiu fugir e pedir ajuda aos vizinhos. Tinha vários golpes no corpo, um deles no pescoço. Foi levada para o Hospital de São João, no Porto. Já o agressor fugiu do local, mas acabou por ser detido na manha de terça-feira. Tinha ferimentos e foi também hospitalizado.

A GNR foi a primeira autoridade a chegar ao local. Por se tratar de uma tentativa de homicídio o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

O casal tem dois filhos menores.