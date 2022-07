A PSP deteve na quinta-feira um jovem de 25 anos por ter esfaqueado um homem em Viseu. A vítima tem 43 anos e foi ferida em várias partes do corpo.O homem foi assistido no local pelo INEM e conduzido ao Centro Hospitalar Tondela Viseu, onde ficou internado.O detido visa ser presente esta sexta-feria no Tribunal Judicial de Viseu para interrogatório.