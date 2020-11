Homem esfaqueia pai e filho durante rixa em Penafiel

A confusão estava já instalada no interior do café das bombas da avenida Central de Duas Igrejas, em Penafiel, quando o arguido viu que a sua mulher tinha sido agredida com uma bofetada na cara. Para defender a companheira, sacou de uma navalha serrilhada de 19 centímetros do bolso das calças e desferiu várias facadas no ‘agressor’ da companheira - atingindo-o no tórax, em baixo da axila e na omoplata. Também o filho desta vítima foi esfaqueado diversas vezes na zona torácica e abdominal. Ficou em estado grave.O arguido, 36 anos, foi agora acusado de ofensas à integridade física qualificada e tentativa de homicídio qualificado. Vai começar a ser julgado este mês no tribunal de Penafiel. Pai e filho, de 49 e 25 anos, foram transportados ao hospital. O mais novo foi submetido a uma cirurgia de urgência. Permaneceu nos Cuidados Intensivos durante quatro dias e mais seis em internamento no serviço de Cirurgia. Esteve 186 dias de baixa médica. Os dois homens sofreram sequelas permanentes.O crime foi cometido na noite de 7 de janeiro de 2018, logo após o arguido ter chegado ao estabelecimento acompanhado pela mulher e pelos filhos. Quando entraram, os ânimos já estavam exaltados."O arguido tinha a perfeita consciência de que, sem qualquer justificação ou razão que não fosse a sua irritação, desferia tais golpes no corpo dos ofendidos e visava atingir zonas vitais do corpo", lê-se na acusação do Ministério Público. O arguido está em liberdade.