Um homem de 41 anos foi detido pela GNR da Quinta do Conde, Sesimbra, por ter esfaqueado outro, de 34, num confronto de rua. A luta ocorreu pelas 17h40 de domingo.Uma patrulha da GNR detetou os dois homens a fugirem. Os militares manietaram logo o agressor, que tinha uma faca ensanguentada. A vítima estava golpeada num braço e no tórax.Foi hospitalizada em estado grave. O agressor estava esta segunda-feira a ser interrogado no Tribunal de Setúbal.