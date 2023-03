Homem esgana a avó até à morte e vai deitar-se na cama a descansar

Joel Valentim, 32 anos, vivia em casa da avó Assunção Correia, de 78, em Seia. Os dois familiares mantinham uma relação de conflito desde que a mulher parou de dar dinheiro ao neto.Na manhã de 15 de junho do ano passado, Joel, que tinha pernoitado num anexo da casa, introduziu-se na habitação. Assunção mandou-o sair e ameaçou telefonar à GNR. Foi então que Joel "agarrou-a pelo pescoço, com as duas mãos, apertando-o com força, sufocando-a, bem como a derrubou contra o chão. Depois levantou-lhe a cabeça e o tronco várias vezes e bateu com a mesma contra o chão", lê-se na acusação consultada peloDepois foi deitar-se no quarto da irmã a descansar e só mais tarde ligou para o 112. Vai ser julgado, na Guarda, por homicídio qualificado.