Homem espanca antiga namorada em Coimbra

Suspeito terá forçado a entrada em casa da vítima, agrediu-a e roubou-lhe os cartões bancários.

09:34

Uma mulher de 39 anos foi assistida no Hospital dos Covões, em Coimbra, após ter sido espancada pelo ex-namorado. O homem terá forçado a entrada em casa da vítima, na zona de Antanhol, agrediu-a e roubou-lhe os cartões bancários, segundo relatou a mulher à GNR.



Fonte do comando territorial de Coimbra referiu que quando os militares chegaram à habitação, a vítima apresentava ferimentos visíveis na cara e foi transportada para o hospital.



Os militares e os bombeiros sapadores de Coimbra, que assistiram a mulher e a levaram para o hospital, já não encontraram o suspeito no local. O caso está agora a ser investigado pela GNR.